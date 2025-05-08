الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

ضبط 14 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

دقيق مهرب، فيتو
دقيق مهرب، فيتو

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

 

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ضبط 14 طن دقيق خلال حملات تموينية 

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 14 طن دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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استراتيجية وزارة الداخلية ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الاعلان عن الأسعار التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز الادارة العامة لشرطة التموين والتجا

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