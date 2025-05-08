ضبط مسجل خطر بالقاهرة بتهمة الاتجار بالعملات الرقمية وتداول النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القوية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث تمكنت من ضبط مسجل خطر في محافظة القاهرة لقيامه بـ الاتجار في العملات الرقمية المشفرة وتداولها عبر المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون، إلى جانب بيع أجهزة تعدين العملات الرقمية وتجارة العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت تورط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – في مزاولة نشاط غير مشروع في هذا المجال، وتحقيق أرباح ضخمة من خلال التعامل خارج الإطار الرسمي المعتمد.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته:

مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية

مشغولات ذهبية يُشتبه في كونها من متحصلات النشاط الإجرامي

عدد من الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكتروني

محفظة إلكترونية تحتوي على رصيد كبير بعملة أجنبية

أجهزة إلكترونية تبين بفحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع



وبمواجهة المتهم، اعترف تفصيليًا بقيامه بالاتجار في العملات الرقمية وتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للتصدي لجرائم الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، وسعيًا لحماية السوق المصرفي من الأنشطة غير المشروعة.

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