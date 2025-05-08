تفاصيل استقبال حنفي جبالي النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية في زامبيا

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مالونجو أتشيسنجانو النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية في زامبيا، والوفد المرافق لها.

قضايا الأشقاء في القارة الأفريقية

في مُستهل اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب شكل العمل الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا رغبة مجلس النواب المصري في تعزيز التعاون البرلماني مع الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، كما أكد حرص مصر تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية زامبيا في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر وزامبيا، وشدد على التزام مصر الراسخ بالدفاع عن قضايا الأشقاء في القارة الأفريقية.

الوضع الحالي في قطاع غزة

كما استعرض المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب الوضع الحالي في قطاع غزة، مؤكدًا موقف مصر الثابت إزاء ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم، والوقوف في وجه المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

الخبرات البرلمانية المصرية

من جانبها، أعربت النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية في زامبيا عن تقديرها لهذا اللقاء، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر في كافة المجالات، كما أبدت تطلع برلمان زامبيا للاستفادة من الخبرات البرلمانية المصرية العريقة.

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