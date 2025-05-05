تعاون جديد بين المتحف المصري الكبير وجايكا

وقع الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وثيقة تعاون مع أكيهيكو سانجو مدير عام إدارة البنية التحتية بهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لتعزيز مكانة المتحف المصري الكبير كمركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والتدريب في مجال الآثار، وذلك في ضوء المباحثات التي أجراها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وإيبيساوا يو رئيس مكتب الجايكا في مصر، خلال لقائهما في فبراير الماضي، واستكمالًا لما تم الاتفاق عليه.

شهد مراسم التوقيع كل من السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان، والدكتور أكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة الجايكا.

تعزيز مكانة المتحف المصري الكبير كمركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والتدريب في مجال الآثار

وتنص وثيقة التعاون على تنفيذ ثلاث محاور رئيسية تشمل إجراء الأبحاث المتخصصة على مقتنيات المتحف ونشر نتائجها، وترميم وصون المجموعات الأثرية به، وتنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات بين المتحف ومؤسسات التراث الثقافي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم أن توقيع هذه الوثيقة يأتي في توقيت محوري تزامنًا مع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة لتعزيز الدور العلمي والبحثي للمتحف في مجال علم الآثار والمصريات على المستوى الإقليمي والدولي.

التعاون بين هيئة المتحف المصري الكبير ووكالة الجايكا

ومن جانبه، أعرب الدكتور أكيهيكو تاناكا عن تطلع هيئة الجايكا إلى استمرار التعاون المثمر مع المتحف بعد افتتاحه الرسمي، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في دعم تبادل المعرفة وتعزيز القدرات البحثية في مجال التراث الثقافي.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير كان في زيارة قصيرة إلى اليابان لعقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة اليابانية، وقيادات هيئة الجايكا، وممثلي عدد من المتاحف اليابانية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

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