قبل بدء جلسة المحاكمة، تفاصيل قضية مقتل عامل على يد شقيقين في العمرانية

تبدأ محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمود عبد الحميد سليمان، وياسر علي الزيات، وأمانة سر طارق فتحي وطلعت عبده، جلسة جديدة في محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل بمنطقة العمرانية، ثأرًا لوالدهما، في واقعة هزت الشارع الجيزي أواخر عام 2024.

وخلال الجلسات السابقة، واجه المتهمان "ر.ن" و"م.ت" أدلة دامغة قدمتها النيابة، مدعومة بتحريات الأجهزة الأمنية وشهادات الشهود، إلى جانب اعترافات المتهم الأول، التي أكد فيها أنه ترصّد للمجني عليه "م.ش" بعدما أقنعه شقيقه بأنه السبب في مقتل والدهما. وقال المتهم أمام المحكمة: "كنا مستنيينه، وكنت شايل المسدس.. أول ما جه ضربته، كان لازم ناخد حق أبونا بإيدينا".

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أقدما على ارتكاب الجريمة في 24 أكتوبر 2024، بعد أن تعمدا مراقبة تحركات المجني عليه. ووفقًا لأمر الإحالة، أطلق المتهم الأول ثلاث رصاصات على الضحية، أصابته في الرأس والظهر والفخذ، فيما تولى شقيقه مراقبة المكان وتسهيل تنفيذ الجريمة.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة إصابات نارية قاتلة تسببت في كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ والرئة، ما أدى إلى نزيف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية. كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول حيازة سلاح ناري مششخن "مسدس" و29 طلقة بدون ترخيص.

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