الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

ابن القنصل، تجديد حبس المتهم بتزوير شهادات ومحررات رسمية بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية، وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه داخل محل سكنه بمنطقة الجيزة، والذي اتخذه وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وجاء قرار النيابة بعد ما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تورط المتهم في تزوير شهادات دراسية وأختام منسوبة لجهات ومؤسسات تعليمية مختلفة، وبيعها للراغبين في الحصول على أوراق مزورة.

 

وبمداهمة مقر سكن المتهم، تم العثور بحوزته على مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المقلدة، وعدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات، بالإضافة إلى أدوات وأجهزة إلكترونية تستخدم في التزوير، وبفحص الأجهزة، عثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.

 

وفي التحقيقات، اعترف المتهم تفصيليا بارتكاب جرائم التزوير وتقليد الأختام، مؤكدًا أنه كان يتلقى طلبات من راغبي الحصول على شهادات مزورة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وأنه تعلم أساليب التزوير من خلال مقاطع فيديو عبر الإنترنت، واستطاع توفير المعدات اللازمة لمزاولة نشاطه بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف أبعاد الشبكة المحتملة المرتبطة بالمتهم.

 

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قاضي معارضات الجيزة الجيزة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جرائم التزوير

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