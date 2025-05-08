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أخبار مصر

بحضور السيسي وبوتين، قوات مصرية تشارك في العرض العسكري باحتفالات موسكو بعيد النصر

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس روسيا، فيتو

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للعاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر.

احتفالات عيد النصر في موسكو

وتوجه الرئيس السيسي اليوم عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى اليونان، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

الكرملين

وأعلن الكرملين أن 29 زعيمًا أجنبيًا، من بينهم الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا سيحضرون العرض العسكري المقرر في 9 مايو في عيد النصر بالحرب العالمية الثانية. 

وأضاف يوري أوشاكوف مستشار الرئاسة الروسية أن قوات من 13 دولة من بينها الصين ومصر وميانمار ستشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء في الذكرى الـ80 للانتصار على ألمانيا النازية. 

وأوضح مساعد الرئيس الروسي أن القادة الذين سيحضرون الاحتفال هم من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأبخازيا والبوسنة والهرسك والبرازيل وبوركينا فاسو وفنزويلا وفيتنام وغينيا بيساو ومصر وزيمبابوي والصين والكونغو وكوبا ولاوس ومنغوليا وميانمار وفلسطين وصربيا وسلوفاكيا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وأوسيتيا الجنوبية.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.
 

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الرئيس السيسي السيسي موسكو

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