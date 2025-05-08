افتتاح 9 ملاعب بنادي الزهور بحضور وزير الرياضة ومحافظ القاهرة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور بافتتاح مشروع مجمع الملاعب الجديدة بمقر النادي بمدينة نصر والمكون من 9 ملاعب تخدم 6 رياضات مختلفة ضمن مشروع مجمع الملاعب الجديدة بمقر النادي الرئيسي على مساحة نحو عشرة آلاف متر.

مشروع ملاعب نادي الزهور

ويشمل المشروع: إنشاء ثلاثة ملاعب متعددة (كرة يد وكرة سلة وكرة طائرة)،وملعب كرة قدم خماسي، وملعب كرة طائرة، وملعبين بادل، بالإضافة إلى إحلال وتطوير ملعبين كروكيه، وتم تصميم هذه الملاعب لتوفير فرصة أكبر للاعبين وتعزيز خدمة الأعضاء، بما يتيح لهم ممارسة الرياضة في بيئة حديثة ومتطورة.



وتصميمات الملاعب من إهداء أستاذ دكتور محمد صالحين رئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس وتنفيذ شركة المدن للخدمات الرياضية المقاول العام،والاستشاري العام ستوديو التصميم والبناء.



أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتواجده للمشاركة في افتتاح مجمع الملاعب الجديد بنادي الزهور، والذي يؤكد على حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وكذلك مجهودات مجلس الإدارة في تطوير النادي بما يخدم أعضاء النادي من مختلف الفئات العمرية، ويدعم استراتيجية الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استغلال المساحات والإمكانات الموجودة بالنادي، وافتتاح مجمع ملاعب يضم 9 ملاعب تخدم 6 رياضات متنوعة، تم تجهيزها وفق أحدث المعايير الفنية، يعكس بشكل كبير مدى الاهتمام الذي يوليه المجلس الحالى تجاه أعضاء الجمعية العمومية ومرتادي النادي من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم.



وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من المستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور ومجلس الإدارة، لما يحدث من تطور ملحوظ في البنية التحتية والأنشطة داخل النادي، والذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في منظومة الأندية الرياضية المصرية.





كما تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على جهوده الكبيرة والتعاون الثنائي المثمر بين المحافظة والوزارة من جهة، وبين محافظة القاهرة وجميع الأندية بالمحافظة وتقديم كل سبل الدعم والتعاون معهم من أجل إنجاح المنظومةوتهيئة البيئة المناسبة لممارسة الرياضة في مختلف الأحياء والمناطق.



ومن جانبه توجه المستشار محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وقيادات وزارة الشباب والرياضة والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء النادي الكرام.

كما وجه الدمرداش الشكر لشركاء النجاح الذين قاموا بتصميم الملاعب وجاءت إهداء لنا من أحد رموز العمارة أستاذ دكتور محمد صالحين رئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس، وخص بالشكر زملائه في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بنادي الزهور والتي تعاقب عليها محمد مطيع سكرتير عام النادي الأسبق ورئيس اتحاد الجودو والدكتور أيمن بيرم سكرتير عام النادي السابق.



وأعرب الدمرداش عن سعادته بالانتهاء من هذا المشروع الذي استغرق نحو عاما ليسطر الزهور صفحة جديدة من الإنجازات التي ترسخ لهذا الصرح أسبابا لريادة الرياضية في عدد من الرياضات المختلفة.

وخلال الزيارة قام وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من الأبطال الدوليين للنادي الذين حققوا ميداليات عالمية وهم: طه طارق – بطل العالم 2023/ 2024 في الكاراتيه، المصنف الأول عالميًا، معتز وائل – ذهبية كأس العالم في الخماسي الحديث، عمر فتحي – صاحب برونزية بطولة العالم للشباب 2024، والمصنف 11 عالميًا في التايكوندو، عادل محمد عمارة – صاحب ذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة 2024 في الكاراتيه، جنى خميس سعيد – ببرونزية في Series A للكاراتيه (فردي وجماعي)، محمد حاتم– بطل الخماسي الحديث.

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