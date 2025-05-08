الخميس 08 مايو 2025
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وزيرة التنمية المحلية تتابع ملف تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو
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 عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى المحافظات، وذلك بحضور الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر وعدد من قيادات الوزارة.

وزيرة التنمية المحلية تتابع ملف تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات

 وشهد الاجتماع استعراض المجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن مراحل المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والتى يقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم الإشارة إلى خطة تسليم المجازر التى تم الانتهاء منها ونتائج المرور الميدانى على تلك المجازر لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئة المتفق عليها قبل التسليم.

 

وأعلنت الدكتورة منال عوض عن استلام ٧ مجازر حكومية تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل، وجارى الانتهاء من اجراءات استلام ٧ مجازر أخرى فى عدد من المحافظات خلال الفترة الجارية، بسرعة تشغيلها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه جارى خلال الفترة الجارية طرح ٣ مجازر على المستثمرين والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

كما وجهت د.منال عوض بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة باقي المجازر الحكومية المستهدفة ضمن المرحلة الأولي لخطة التطوير.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية.

وأشارت د.منال عوض إلى سعى الوزارة بالتعاون مع المحافظات فى طرح المجازر المطورة على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول بصورة جيدة، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي وإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها.

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