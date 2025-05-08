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رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس

مجلس الوزراء، فيتو
مجلس الوزراء، فيتو
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 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بـ مجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

 

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس

 وثمَّن رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وحِرصها الواضح على تطوير أدائها بشكلٍ مستمر، وهو ما ينعكس في إنجازاتها المُهمة ودورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، ورصد الاستغاثات الطبية، والتدخُل العاجل في الحالات الحرِجة.
وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة حرصت خلال الشهر الماضي على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1168 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل معها وفقًا لظروف كل حالة.


وأضاف رئيس اللجنة أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 266 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر ذاته، على توفير الإجراءات الطبية لـ 88 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 51 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.


ونوّه الدكتور حسام المصري أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 40 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 152 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر أبريل.


وفي إطار جهود اللجنة لتوفير الرعاية الطبية على أعلى مستوى، أفاد رئيس اللجنة بأنه تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 87 حالة خلال أبريل الماضي. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 4311 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الدقهلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.

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