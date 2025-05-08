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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد اليوم المشروعات الخدمية والتنموية بالغربية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ,فيتو

يجري  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة ميدانية إلى محافظة الغربية، يتفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.

ويأتي ذلك في إطار الجولات الدورية التي يقوم بها رئيس الوزراء لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والتنموية في مختلف المحافظات، والوقوف على معدلات التنفيذ، وتذليل أية معوقات لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد عدد من مشروعات البنية التحتية، والخدمات الصحية، والتعليمية، ومشروعات الإسكان، إلى جانب متابعة جهود تطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يرافق رئيس الوزراء خلال الجولة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى جانب محافظ الغربية، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة لدفع جهود التنمية في المحافظة.

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