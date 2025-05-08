"جمعيتي" و"المنافذ المتنقلة"، مشروعات تموينية لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تنفيذ مجموعة من المشروعات الإنتاجية والتنموية المبتكرة، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق آلاف فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمع.

مشروع "جمعيتي" بنية تحتية تموينية وفرص عمل مباشرة

من أبرز المشروعات التي تتبناها الوزارة، مشروع "جمعيتي"، الذي انطلق عام 2016 بهدف توسيع شبكة المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية. وقد أسهم المشروع في إنشاء أكثر من 8500 منفذ، ما وفر نحو 25 ألف فرصة عمل مباشرة، وأسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للشباب في مجتمعاتهم المحلية.

منافذ متنقلة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا

أطلقت الوزارة مشروع السيارات المتنقلة لتسويق السلع الأساسية في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، حيث تم توفير 300 سيارة ساعدت على خلق ما يزيد على 600 فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن تحسين آليات توزيع السلع وتعزيز العدالة في الوصول إلى الدعم.

مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز

وفي سياق دعم الطاقة وتيسير خدماتها للمواطنين، فعّلت الوزارة مشروعًا جديدًا يتيح لشباب الخريجين توزيع أسطوانات البوتاجاز، من خلال توفير 2414 سيارة، نتج عنها 4824 فرصة عمل مباشرة إلى جانب فرص غير مباشرة، مما يعزز من كفاءة الخدمة ويمنح الشباب فرصًا اقتصادية ملموسة.

وأكدت وزارة التموين أن هذه المشروعات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تسهم أيضًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما شددت على التزامها بتوسيع هذه البرامج وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق، بما يضمن استمرارية العوائد الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعكس التزام الحكومة بتمكين الشباب وتعزيز استقرار السوق المحلي.

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