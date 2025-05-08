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جامعة عين شمس تفوز بجائزتين في المهرجان العربي لعلوم الإعلام

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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فازت كلية الإعلام جامعة عين شمس بجائزتين فى المهرجان العربي لعلوم الإعلام الذي نظمته كلية الإعلام بالجامعة الحديثة  "MTI" بالتعاون مع الإتحاد العام للمنتجين العرب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، الدكتورة سلوى سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

عين شمس تفوز بجائزتين فى المهرجان العربي لعلوم الإعلام  

حضر فعاليات افتتاح المهرجان السفير أحمد رشيد خطابي مساعد الأمين العام رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، والدكتور سامي الشريف رئيس المهرجان العربي لعلوم الإعلام وعميد كلية الإعلام الجامعة الحديثة. وافتتحت الفعالية بتكريم عمداء الكليات المشاركة فى المسابقتين.

وفازت كلية الإعلام بالمركز الثالث فى مسابقة البودكاست الإذاعي بالانتاج الإذاعى "جذوة"، وهي مجلة إذاعية أشرف عليها كل من الدكتورة شيرين العراقي المدرس بقسم الإنتاج الإعلامي، وإسراء رمضان، المعيدة بالقسم، وشارك في تنفيذ المجلة الإذاعية "جذوة" نخبة من طلاب الفرقة الثالثة بالكلية  إلهام هشام محمود، شهاب محمود محمد، علا عامر عبد العال، مريم أحمد، محمد حسين، مصطفى أشرف ذكي، نغم محمد محمد، نيللي أحمد بدر.

وفي إطار جوائز مسابقة AIM Awards، فازت الكلية بالمركز الثالث فى فئة الأفلام: "فيلم أرض السعادة" من تنفيذ الطالب مصطفى محمد سعيد عبد الحميد، بالمستوى الثاني، وذلك من اجمالى 180 إنتاج إعلامي نافس في المسابقة.

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