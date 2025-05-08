الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببدر (صور)

جانب من الحادث
جانب من الحادث

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ٥ أشخاص آخرين، في تصادم سيارة سوزوكي بأتوبيس على طريق الـ٥١ الواقع بين مدينة بدر والعاصمة الإدارية.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ ٥ سيارات لإسعاف المصابين ونقل جثة الشخص المتوفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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النيابة العامة تصادم سيارة سوزوكي نيابة العامة مدينة بدر اخبار الحوداث النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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