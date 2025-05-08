الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

تفاصيل حالة المصابين في حادث المقطورة الطائشة على دائري السلام

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

استعلمت نيابة السلام عن الحالة الصحية لـ 17 شخص أصيبوا في حادث دهس سيارة نقل بمقطورة لعدد من السيارات أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام.  


وكشفت التقارير الطبية للمصابين أن إصاباتهم تنوعت ما بين كسور متفرقة وكدمات شديدة وجروح وتم إجراء الاسعافات والعلاج اللازم لهم، وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وكذلك سائقها والتحقيق معه.

 

تفاصيل الحادث


وقع الحادث بعد مطلع طريق دائري السلام في اتجاه مؤسسة الزكاة والمرج، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بحسب إفادات شهود عيان، والذين أشاروا إلى أن المقطورة كانت تسير بسرعة جنونية قبل أن تدهس مجموعة من المركبات في مشهد مفزع.

وتبين أن الحادث أسفر عن تهشم 7 مركبات: تريلا، سيارتان نقل، ميكروباص، سيارتين ملاكي، وتروسيكل.


تحركات عاجلة من الشرطة والإسعاف


على الفور، انتقلت قوات الشرطة وفرق الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، كما تولت الإدارة العامة للمرور  رفع آثار الحادث وسحب الكثافات لإعادة حركة السير إلى طبيعتها.
فيما باشرت الأجهزة المختصة الفحص الفني والتحريات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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نيابة السلام الطريق الدائري السلام الحماية المدنية الادارة العامة للمرور

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