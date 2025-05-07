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أخبار مصر

وزير التموين: لا تعيينات جديدة للمفتشين، الرقابة على المخابز والمنافذ إلكترونيًا

وزير التموين
وزير التموين
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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أنه لن يتم إجراء تعيينات جديدة لمفتشي التموين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في متابعة الأسواق والمنافذ التموينية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن آليات الرقابة شهدت تطورًا كبيرًا، حيث يتم الاعتماد على وسائل إلكترونية لضمان الوصول إلى منظومة رقابية فعالة تغطي جميع المنافذ والمخابز التموينية دون الحاجة إلى زيادة في أعداد المفتشين.

وشدد على أن التكنولوجيا تتيح للوزارة سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وضبط الأسواق، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق رقابة ذكية وشاملة تعزز من كفاءة منظومة الدعم.

توسعات في مشروع "جمعيتي" لتوفير السلع للمواطنين

وفيما يتعلق بمشروع "جمعيتي"، أشار وزير التموين إلى استمرار التوسعات في المشروع، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة عدد المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية لتقريب السلع من المواطنين.

وأوضح أن المشروع يُعد أحد الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في ضبط منظومة توزيع السلع التموينية، وتعزيز توافرها بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات المطلوبة للراغبين في الانضمام للمشروع.

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