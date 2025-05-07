وزير التموين: لا تعيينات جديدة للمفتشين، الرقابة على المخابز والمنافذ إلكترونيًا

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أنه لن يتم إجراء تعيينات جديدة لمفتشي التموين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في متابعة الأسواق والمنافذ التموينية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن آليات الرقابة شهدت تطورًا كبيرًا، حيث يتم الاعتماد على وسائل إلكترونية لضمان الوصول إلى منظومة رقابية فعالة تغطي جميع المنافذ والمخابز التموينية دون الحاجة إلى زيادة في أعداد المفتشين.

وشدد على أن التكنولوجيا تتيح للوزارة سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وضبط الأسواق، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق رقابة ذكية وشاملة تعزز من كفاءة منظومة الدعم.

توسعات في مشروع "جمعيتي" لتوفير السلع للمواطنين

وفيما يتعلق بمشروع "جمعيتي"، أشار وزير التموين إلى استمرار التوسعات في المشروع، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة عدد المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية لتقريب السلع من المواطنين.

وأوضح أن المشروع يُعد أحد الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في ضبط منظومة توزيع السلع التموينية، وتعزيز توافرها بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات المطلوبة للراغبين في الانضمام للمشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.