الخميس 08 مايو 2025
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ثقافة وفنون

انتصار تصور فيلمًا جديدًا في أمريكا

انتصار، فيتو
انتصار، فيتو

كشفت “انتصار” عن جديد أعمالها خلال الفترة المقبلة، وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو" إنها تحضر حاليًا لفيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو، كما  تستعد أيضًا لتصوير مشاهدها فيلم أخطر رجل في العالم بطولة أيمن منصور، حيث سيتم تصوير جزء كبير منه في أمريكا، مشيرة إلى أن الفيلمين تدور أحداثهما في إطار كوميدي.

وعن اعتزال المخرج محمد سامي الذي تعاونت معه في الماراثون الرمضاني الأخير..قالت “انتصار”:  أعتقد أن محمد سامي لن يبتعد عن الدراما كثيرًا، ومن الممكن أن يعود بعد الاعتزال، ومن الممكن أيضًا ألا يعود، جمعتني به العديد من الأحاديث، وهو شخص جيد جدًا في وضع خطة نجاح لنفسه، ويدرك اختياراته جيدًا، وأنا لا أشك في ذكائه أبدًا.

 

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انتصار شيكو صقر وكناريا

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