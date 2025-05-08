الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس، على ملعبه، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه الأخير بقيادة المدير الفني الجديد أيمن الرمادي، على أن يعلن بعدها قائمة المباراة التي تدخل معسكرًا مغلقًا حتى موعد اللقاء.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة المنافسة على تحسين مركزه في جدول الترتيب، خاصة بعد الأداء المميز في الجولة الماضية.

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