الخميس 08 مايو 2025
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ثقافة وفنون

عرض الحلقتين 5 و6 من مسلسل بريستيج اليوم

أبطال مسلسل بريستيج،
أبطال مسلسل بريستيج، فيتو

يعتبر مسلسل بريستيج  من أحدث المسلسلات الدرامية التي طرحت بمجرد انتهاء موسم رمضان الدرامي، ويبحث الكثير من متابعيه عن كل تفاصيل المسلسل.

وتعرض منصة يانجو بلاي اليوم الخميس أحدث حلقتين من مسلسل بريستيج وهما الحلقة 5 و6 اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

عدد حلقات مسلسل بريستيج 

ينتمي مسلسل بريستيج إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقات مسلسل بريستيج يبلغ 8 حلقات ويعرض العمل حصريا على منصة يانجو بلاي.

قصة مسلسل بريستيج

تدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٢ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد. 

بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء حيث يحاول الجميع كشف القاتل.

أبطال مسلسل بريستيج

مسلسل بريستيج من بطولة محمد عبد الرحمن،  ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

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