سهير رمزي: الفن اختلف دلوقتي عن زمان ومفيش موضوعات كويسة

أكدت الفنانة سهير رمزي، أنها تختار أدوارها بعناية كبيرة ولا تقبل أي عمل دون المستوى كونها قدم أعمالًا تركت بصمة هامة في مشوارها الفني، موضحة أنها تختار العمل الذي يرضيها وذلك يأخذ وقتًا طويلًا.

سهير رمزي

وتابعت سهير رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الأعمال الفنية التي قدمت سابقًا مختلفة عن الأعمال التي تعرض حاليًا والفن أصبح مختلف، والكتابة أصبحت متأخرة عما قدم سابقًا والموضوعات التي تطرح ليس لها فائدة، وبدايتي كانت مع إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، متسائلة "فين الناس دي أو الكتابات اللي كانوا يكتبوها".

وأضافت سهير رمزي، أنه مع تقدم التكنولوجيا والصناعة في السينما المصرية فمن المفترض أن نتقدم أكثر من ذلك ولكن الفن حاليًا أصبح متأخرا عن باقي الدول العربية.

واختتمت سهير رمزي حديثها قائلة إنها تتمتع بصحة جيدة وتتابع الأعمال التي عرضت في رمضان سابقًا.

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