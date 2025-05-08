الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وكيل كولر لـ فيتو: هذه حقيقة تقديم شكوى ضد الأهلي في الفيفا

كولر
كولر

 كشف دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، حقيقة التقدم بشكوى ضد النادي بسبب مستحقات المدرب السويسري المتأخرة. 

وقال لامبرتي في تصريحات خاصة لـ فيتو: “لا أنا ولا كولر نُعلّق علنًا على المسائل التعاقدية أو الداخلية، احترامًا للنادي وجماهيره وجميع الأطراف المعنية، وما تردد حول هذا الشأن غير صحيح تماما”.

أضاف  وكيل كولر: “من المهم لنا أن يواصل العاملون في النادي الأهلي عملهم بسلام، وأن يبقى النجاح الرياضي هو محور الاهتمام، سواءً كنا موجودين أو لم نكن”.

 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة  المصري البورسعيدي اليوم في ثالث مباراة للأهلي تحت قيادة عماد النحاس، حيث سبق وقاد الأحمر خلال أمام بتروجيت وحرس الحدود.

 

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري 

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

 ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كولر النادي الأهلي

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد المصري وموقعة مان يونايتد وأتلتيك بلباو

خليفة كولر، تعرف على آخر المنضمين لقائمة المرشحين لتدريب الأهلي

الأكثر قراءة

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

3 من أعضاء مجلس المحامين يثبتون إضرابهم أمام محكمة استئناف شمال القاهرة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس وهذا العيار يسجل 4122 جنيها

إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف في أكتوبر رفضًا للرسوم القضائية (صور)

سيناريوهات قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة الأهلي والزمالك

محافظ القاهرة: سوق عبدالمجيد الحضاري يضم 4 مولات (فيديو)

محامين الإسكندرية: نجاح الإضراب أمام محاكم الاستئناف

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الموت يوم عرفة، ما المراد بحسن الخاتمة وعلامتها؟

ما حكم عدم تعيين النية في السعي الواجب في الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية