وكيل كولر لـ فيتو: هذه حقيقة تقديم شكوى ضد الأهلي في الفيفا

كشف دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، حقيقة التقدم بشكوى ضد النادي بسبب مستحقات المدرب السويسري المتأخرة.

وقال لامبرتي في تصريحات خاصة لـ فيتو: “لا أنا ولا كولر نُعلّق علنًا على المسائل التعاقدية أو الداخلية، احترامًا للنادي وجماهيره وجميع الأطراف المعنية، وما تردد حول هذا الشأن غير صحيح تماما”.

أضاف وكيل كولر: “من المهم لنا أن يواصل العاملون في النادي الأهلي عملهم بسلام، وأن يبقى النجاح الرياضي هو محور الاهتمام، سواءً كنا موجودين أو لم نكن”.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم في ثالث مباراة للأهلي تحت قيادة عماد النحاس، حيث سبق وقاد الأحمر خلال أمام بتروجيت وحرس الحدود.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.