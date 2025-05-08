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رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

الدوري الممتاز، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتعد مباراة المصري البورسعيدي هي المواجهة الثالثة للنادي الأهلي تحت قيادة عماد النحاس، حيث سبق وقاد الأحمر خلال مواجهة بتروجيت وحرس الحدود.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري 

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

 ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

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