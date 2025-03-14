الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

اعتقال طالبة فلسطينية ثانية شاركت في مظاهرات جامعة كولومبيا

جامعة كولومبيا،فيتو
جامعة كولومبيا،فيتو

أعلن مسؤولون في إدارة الهجرة الأمريكية، اليوم الجمعة، اعتقال طالبة ثانية شاركت في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، بالإضافة إلى إلغاء تأشيرة طالبة خرى.

اعتقال طالبة فلسطينية ثانية شاركت في مظاهرات جامعة كولومبيا


وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن مسؤولي الهجرة اعتقلوا "لقاء كردية"، وهي فلسطينية من الضفة الغربية، بسبب تجاوزها مدة إقامتها بعد انتهاء تأشيرتها الدراسية.

وأفادت الوزارة بأن تأشيرة الطالبة "كردية أُلغيت في يناير 2022 بسبب عدم حضورها"، وأضافت أن كردية اعتُقلت سابقا لمشاركتها في احتجاجات بجامعة كولومبيا في أبريل 2024.

وقالت الوزارة إن إدارة ترامب ألغت أيضا تأشيرة رانجاني سرينيفاسان، وهي مواطنة هندية وطالبة دكتوراه، في 5 مارس بسبب "الترويج للعنف والإرهاب".

وأضافت أن سرينيفاسان اختارت يوم الثلاثاء "الترحيل الطوعي".

ويأتي هذا الإعلان بعد الاعتقال الأخير للفلسطيني محمود خليل، الذي ساعد في قيادة الاحتجاجات الطلابية في الجامعة ويواجه الترحيل.

وتم نقل خليل على عجل من نيويورك إلى لويزيانا مطلع الأسبوع الماضي بطريقة جعلت طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، المعروف بصراحته، يشعر وكأنه يتعرض للاختطاف، وفق ما كتبه محاموه في دعوى قضائية محدثة تطالب بالإفراج الفوري عنه.

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إدارة ترامب الضفة الغربية جامعة كولومبيا فلسطين

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