الخميس 08 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع 3 أصناف منها الكانتلوب والبطيخ يعاند المصريين

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، الموافق 8 مايو 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة 

  • تراوح سعر برتقال صيفي من 17 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر اليوسفي من 20 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 90 إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • بلغ سعر العنب المستورد نحو 120 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 30 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بلح رملي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلح ثلاجة من 14 إلى 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو جوافة من 12 إلى 22 جنيهًا.
  2. تراوح  سعر الفراولة من 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  4. ترواح سعر كيلو شمام من 18 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
سعر المانجو اليوم، فيتو
سعر المانجو اليوم، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 40 و50 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو جولك بين 40 و50 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار المانجو السكري بين 40 و50 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 45 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بشملة من 10 إلى 30 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

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