الإثنين 05 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تتراجع 3 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، الموافق 5 مايو 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة 

  • تراوح سعر برتقال صيفي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر اليوسفي من 20 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 110 إلى 120 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 110 إلى 120 جنيها للكيلو.
  • بلغ سعر العنب الأسود المستورد نحو 120 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بلح رملي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلح ثلاجة من 14 إلى 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو جوافة من 12 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح  سعر الفراولة من 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو شمام من 18 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 40 و50 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو جولك بين 40 و50 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار المانجو السكري بين 40 و50 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 25 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  6. تراوح سعر المشمش عمار من 30 إلى 50 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بشملة من 10 إلى 30 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

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