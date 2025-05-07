أرقام مميزة في ليلة إقصاء برشلونة، إنتر ميلان إلى النهائي السابع وأتشيربي يدخل التاريخ

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا تاريخيًّا أمام برشلونة الإسباني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في لقاء الإياب تصف نهائي نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الحالية، ليتأهل رسميًّا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي البطولة.

التأهل السابع لإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتعد هذه هي المرة السابعة التي فيها إنتر ميلان الإيطالي لنهائي دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه، وهو التأهل الثاني للفريق الإيطالي في آخر ثلاث نسخ من البطولة.

وكان "النيراتزوري" قد توج بـ"ذات الأذنين" سنوات 1964 و1965 و2010، فيما خسر اللقب سنوات 1967 و1972 و2023، ويُعتبر إيه سي ميلان أكثر الأندية الإيطالية لعبًا لنهائي دوري الأبطال برصيد 11 نهائيًا (7 تتويجات) ويليه يوفنتوس بـ 9 نهائيات (تتويجين).

سجّل نادي إنتر ميلان الإيطالي 26 هدفًا هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ليُعادل رقمه التهديفي القياسي الذي حققه في نسخة 2002-2003، عندما أُقصي على يد جاره آيه سي ميلان في نصف النهائي. وكان "النيراتزوري" في تلك السنة قد تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة و12 هدفًا لصالحه، قبل أن يسجل 11 هدفًا آخر في دور المجموعات الثاني، ثم هدفين آخرين أمام فالنسيا في ربع النهائي وهدفًا في الدور قبل النهائي أمام "الروسونيري"، ويملك الإنتر فرصة كبيرة لتحطيم رقمه في حال تسجيله هدفًا واحدًا على الأقل في النهائي.

إنتر ميلان يسجل رباعية في دورٍ إقصائي لأول مرة في تاريخه

ونجح إنتر ميلان في تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة ضمن أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، وهو ما يؤكد قوته الهجومية رغم مواجهته واحدًا من أقوى الفرق الأوروبية، بل المُرشح الأبرز لنيل اللقب، ومن جانبه، تلقى النادي الكتالوني 7 أهداف ذهابًا وإيابًا في مباراة إقصائية مزدوجة بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ خسارته بذات النتيجة أمام بايرن ميونخ موسم 2012-2013، حيث كان النادي البافاري قد سجل رباعية نظيفة في الذهاب، تلاها بثلاثية نظيفة إيابًا.

مباراة إنتر ميلان وبرشلونة، فيتو

وبات الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي أول لاعب يُسجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا، وهو في سن الـ 37، وسجل مدافع إنتر ميلان هدفه أمام برشلونة في سن 37 عامًا و85 يومًا، ليُصبح ثاني أكبر هداف في مباريات خروج المغلوب بذات المسابقة، خلف الأسطورة الويلزي ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد التاريخي، الذي سجّل هدفًا في مباراة إقصائية بدوري الأبطال وهو في سن الـ 37 عامًا و148 يومًا، فيما تراجع إيدين دزيكو إلى المركز الثالث كونه سجّل في سن الـ 37 عامًا و54 يومًا.

وصل البرازيلي رافينيا إلى الإسهامة رقم 21 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بواقع 13 هدفًا و8 تمريرات حاسمة، ليُعادل رقم كريستيانو رونالدو التاريخي موسم 2013-2014 بـ 21 إسهامة، منها 17 هدفًا و4 تمريرات حاسمة، وحطّم البرازيلي رقم "الدون" في موسم 2015-2016 حين سجل 16 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة، ورقم روبرت ليفاندوفسكي موسم 2019-2020 حين سجل 15 هدفًا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره برشلونة بعد الفوز بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سان سيرو" في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق إنتر ميلان مع المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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