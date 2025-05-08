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اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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تنطلق فعاليات المؤتمر الأول لوحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس، اليوم الخميس المقامة في مركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس. 

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وعلى الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وطارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس. 

 

انطلاق فعاليات مؤتمر وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس

وتقام فعاليات المؤتمر تحت إشراف كل من الدكتورة أماني محمد رشاد رئيس القسم والدكتورة أسامة حتة رئيس المؤتمر والدكتور محمد شاكر مدير وحدة الأشعة التداخلية.
 

يناقش المؤتمر أحدث التطورات فى تقنيات الأشعة التداخلية على مستوى العالم بمشاركة لفيف من رواد تخصص الأشعة التداخلية من الخبراء العالميين والمصريين من مختلف جامعات مصر مع إجراء بث مباشر لحالات يتم علاجها بتقنيات الأشعة التداخلية فى وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفيات بجانب ورش عمل مختلفة.

 

 يهدف المؤتمر إلى إطلاع أطباء التخصص على أحدث المستجدات والتقنيات فى تخصص الأشعة التداخلية وكذلك زيادة الوعي بالأمراض المختلفة التى يمكن علاجها بالأشعة التداخلية وكذلك وضع وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس فى وضعها المستحق على الخريطة العالمية بما تمتلكه من كوادر متميزة فى هذا التخصص وبمساهمتها الرائدة فى تطوير تخصص الأشعة التداخلية. 

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