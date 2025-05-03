افتتحت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي "صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم" وذلك بحضور أحمد ذكي بدر وزير التربيه والتعليم الأسبق، وأحمد جمال الدين، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.

جامعة عين شمس تفتتح المؤتمر الدولي حول "صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم"

يعقد المؤتمر برعاية وإشراف محمد صافي عميد كلية الحقوق، ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وينعقد في الفترة من ٣-٤ من مايو 2025، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعربت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، تقديرها العميق لهذا الحضور الكريم الذي يُؤكد على أهمية الموضوع الذي يتناوله مؤتمر كلية الحقوق هذا العام.

كما أكدت تقدير قيادة الجامعة العميق لكلية الحقوق، قيادةً متمثلة في عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس الأفاضل، وطلابًا يعول عليهم الكثير في مستقبل الوطن، مؤكدة أن هذا الصرح الأكاديمي لطالما كان منارةً للعلم والقانون، ومُخرِجًا لكفاءاتٍ ساهمت ولا تزال تُساهم في رفعة مصر وتقدمها.

وأضافت أن الدولة تولي أهمية بالغة لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار هو أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وهو ما يُكسِب المؤتمر أهمية بالغة حيث ينصب على صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم، حيث ان عملية الصياغة هي مرحلة ضرورية لترجمة جوهر الالتزام أو الاتفاق القانوني وتحويله إلى قاعدة عملية صالحة للتطبيق من قبل اطراف العلمية التعاقدية.

وفي ختام كلمتها تقدمت نائب رئيس جامعة عين شمس بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر المميز مثمنة المشاركة الدولية في اعمال الموتمر من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وجامعة اسكس الانجليزية فضلا عن المركز المصري للتحكيم الاختياري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي كلمته أعرب أحمد جمال الدين، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات عن بالغ تقديره واعتزازه بكلية الحقوق هذا الصرح العلمي الشامخ الذي لطالما رفدَ الوطنَ بكوكبةٍ من القانونيين والقيادات.

وثمن اختيار الكليةِ لموضوع مؤتمرها هذا العام، الذي يراه في صميم التحديات الراهنة التي تواجه المجتمعات العربية وقوانينها، مشيرا إلى ان الصياغة القانونية الدقيقة والواضحة ليست مجرد أداة شكلية، بل هي حجر الزاوية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، فالنص القانوني هو الوعاء الذي يحمل الحقوق والواجبات، وإذا ما شابَهُ الغموضُ أو الاضطرابُ، فقد يُفضي ذلك إلى تفسيراتٍ خاطئةٍ وتطبيقاتٍ مجافيةٍ للعدل، لذا، فإن الاهتمامَ بموضوع المؤتمر هذا العام يعكسُ وعيًا عميقًا بأهمية جودة التشريع وضرورة تجويد النصوص القانونية لتكونَ مُحكمةً ومُيسرةً للفهم والتطبيق.

واضاف ان لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات تنظرُ بعين الاهتمام إلى هذا المؤتمرِ وما سيُسفرُ عنه من نتائج وتوصيات قيمة وستقدمُ رؤىً مُستنيرةً وحلولًا عمليةً يمكنُ أن تُسهمَ في تطويرِ المنظومة القانونية.

وفي كلمته أكد محمد صافي عميد كلية الحقوق ان المؤتمر "صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم"، يستهدف طرح حلول واقعية لقضايا المجتمع العملية، ولا سيما أن الواقع قد كشف في الأعوام الأخيرة عن إشكاليات متعددة مرتبطة بصياغة العقود والاتفاقات، وخاصة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما ترتب ذلك من آثار قانونية على عملية التحكيم المتعلقة بها، الأمر الذى يستوجب التوقف وإعادة النظر، وإجراء مزيدا من البحث والدراسة والتقييم.

وأضاف أن المؤتمر سوف يناقش على مدار يومين مجموعة منتقاة من الدراسات والبحوث وأوراق العمل موزعة على أربع جلسات إضافة إلى الجلسة الافتتاحية، وهي تعرض لمسائل تتعلق بأصول وقواعد صياغة العقود والاتفاقات، وخصوصية التعاقد وأثره على صياغة العقود والتحكيم، ودور الوسائل السلمية في تسوية المنازعات، والأبعاد القانونية لصياغة الاتفاقات الدولية وآثارها على التحكيم.

وخلال كلمته قال ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث “اختيار موضوع المؤتمر هذا العام لم يأتِ من فراغ، بل انطلاقًا من إدراكنا العميق لأهمية هذا الموضوع في عالمنا المعاصر، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو الاستثمار والتبادل التجاري على المستويين المحلي والدولي. فالصياغة الدقيقة والواضحة للعقود والاتفاقيات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي الأساس المتين الذي تقوم عليه الحقوق والالتزامات، وهي الضمانة الحقيقية لتجنب المنازعات والخلافات التي قد تعيق مسيرة التنمية والازدهار”.

وشهدت فعاليات اليوم الأول جلسة افتتاحية بعنوان "أصول وقواعد صياغة العقود" أدارها محمد الشافعى، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحدث فيها محمد ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة عين شمس حول أصول الصياغة القانونية للبنود التعاقدية الجزائية.

وناقشت نيفين محيى الدين، دكتوراه في القانون المدني، أنواع الصياغة القانونية للعقود وأثرها على التحكيم.

فيما تحدث أحمد جمال كلحى، دكتوراه فى الحقوق جامعة طنطا، عن دور المستشار القانوني في صياغة البنود الحاكمة للعقد الاستثماري.

شهد المؤتمر حضور خالد حمدي عبد الرحمن عميد كلية الحقوق السابق ورئيس جامعة الأهرام الكندية، حنان كامل عميد كلية الاداب بجامعة عين شمس،الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة المصرية الأسبق، ولفيف من عمداء الكلية السابقين وأعضاء هيئة التدريس.

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