استئناف "كورسات" المسار السريع وبدء دبلومة ‏A6

اتحاد الكرة، استأنفت لجنه المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم كورسات المسار السريع ( FAST TRACK ) الذي يحضرها 30 مدربًا من لاعبي المنتخب الوطني السابقين، حيث بدأ الكورس الرابع بحضور بندر الأحمدي المحاضر بالاتحاد الآسيوي الذي يزور القاهرة، حيث ألقى على الدارسين محاضرة عن تطوير الأداء المهاري، كما أشاد بمستوى المتدربين ومستوى تنظيم رخص التدريب بمصر وقال لقد تغيرت وجه نظري عن رخص التدريب بمصر.



محاضرة عن لذكاء الاصطناعي

كما قامت الدكتورة غادة عامر عميدة كليه الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية بإلقاء محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في كره القدم كما قام الدكتور تامر عماد بإجراء محاضرة في الجيم عن التدريب البدني بالأثقال والتدريب البليوميتريك.



دبلومة التدريب الافريقية

من ناحية أخرى بدأت محاضرات دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A6 وتستمر ستة أشهر بإجمالي 280 ساعة موزعة على خمس كورسات ويشارك فيها 25 مدربًا.

وتنظم الدورات التدريبية إدارة المدربين بالاتحاد برئاسة الدكتور جمال محمد علي ويشرف عليها الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

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