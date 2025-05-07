الاتحاد الدولي للسلامة الجوية يهنئ مصر بالانضمام المنظمة العالمية IFATSEA

هنأت منظمة الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية "IFATSEA"، جمهورية مصر العربية ممثلة في رابطة المتخصصين في أجهزة الطرق الجوية (PAS) بالانضمام إلى المنظمة العالمية IFATSEA، كعضو فاعل في رسم سياسات منظمة الطيران المدني الدولية ICAO.

وتعد منظمة IFATSEA العالمية، هي صوت المهندسين المتخصصين في الملاحة الجوية حول العالم.

وأعرب مدير منطقة أفريقيا في الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية، سام ماهلانغو، عن سعادته وترحيبه بانضمام مصر في المنظمة العالمية، قائلا:"نحن سعداء للغاية بالترحيب بالجمعية المهنية لنظم الحركة الجوية في مصر في أسرة الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية".

وقال إن عضوية مصر تمثل لحظة محورية لمنطقتنا، إذ إنها تؤكد التزامها الجماعي بتعزيز سلامة الحركة الجوية والارتقاء بمعايير مهنتنا في جميع أنحاء أفريقيا.

وتابع سام ماهلانجو، قائلًا إن موقع مصر الاستراتيجي ودورها المحوري في الحركة الجوية الإقليمية والدولية يجعلان هذه العضوية ذات قيمة خاصة، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع زملائنا المصريين لتعزيز أعلى معايير السلامة والكفاءة والتطوير المهني في أنظمة الحركة الجوية.

يذكر أن رابطة الـ PAS المصرية تضم مهندسي قطاع هندسة النظم الملاحية المسئولين عن تشغيل وصيانة أجهزة الرادار والمساعدات الملاحية والاتصالات والاقمار الصناعية والتي تتطلب تدريبا وكفاءات بمستوى تفرضه منظمة الطيران المدني العالمية ICAO.

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