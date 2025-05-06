بسبب 120 جنيها، اعترافات المتهم بقتل زوجته بالجيزة قبل جلسة محاكمته

في مشهد صادم لجريمة أسرية تهز الأوساط الشعبية في العمرانية، يمثل نقاش اليوم أمام محكمة جنايات الجيزة، متهما بقتل زوجته بسبب خلاف على 120 جنيها، وهي الجريمة التي وثقتها النيابة العامة بتحقيقات مروعة واعترافات صادمة من الجاني.

الواقعة تعود إلى 18 يونيو 2024، حين تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وقد ظهرت عليها آثار عنف شديد. وبالانتقال والفحص، تبين أن زوجها "ع. ص"، نقاش يبلغ من العمر 39 عامًا، هو من ارتكب الجريمة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بجريمته كاملة، قائلا: "لقيت الفلوس ناقصة وسألتها وعرفت أنها أخذت من الفلوس، اتخانقنا، ولما رفضت تديها لي، الدم غلي في عروقي، مسكت العصاية وضربتها، وبعدها كملت بالخرطوم، ولما فقدت الوعي، خنقتها... كنت مش شايف قدامي، الشيطان ضحك عليا."

وأكد المتهم أنه لم يكن ينوي قتلها في البداية، لكنه فقد أعصابه بعدما رأى أنها أخفت عنه المال ورفضت إرجاعه، مشيرا إلى أن علاقتهما كانت متوترة منذ فترة، وأن الخلافات بينهما كانت تتكرر لأسباب مادية.

النيابة العامة وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي وجود كدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد، بالإضافة إلى كسور ونزيف داخلي وتهتك بالرئة، ما أدى إلى الوفاة.

وبحسب تحريات المباحث وأقوال الجيران، فقد سمعوا أصوات مشاجرة عنيفة، تبعها صمت مفاجئ، قبل أن يُكتشف أن الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم، وسط ترقب الرأي العام لحكم القضاء في جريمة تحولت فيها لقمة العيش إلى أداة للموت، والغضب إلى قرار بإنهاء حياة شريكة العمر.

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