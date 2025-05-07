الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

النني يوجه رسالة إلى آرسنال قبل مواجهة باريس سان جيرمان

آرسنال
آرسنال

حرص محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، على مؤازرة آرسنال، قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويحل الجانرز ضيفًا على "بي إس جي"، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات، قد انتهت بفوز سان جيرمان بهدف دون رد.

 

رسالة النني للارسنال 

وكتب النني، عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن جميعًا معك يا آرسنال، هيا بنا!".

ولعب النني بقميص آرسنال في الفترة ما بين 2016 حتى صيف 2024، حيث شارك في 161 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 7 أهداف وقام بصناعة 10 آخرين.

ويلتقي المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال، مع إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 31 مايو الحالي، على ملعب أليانز آرينا.

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