كبار الدوري السعودي يعودون للمنافسة، الهلال بثوب جديد أمام الرائد، كلاسيكو النصر والاتحاد يتصدر المشهد وبطل آسيا يواجه التعاون

كبار الدوري السعودي على موعد مع مبارياتهم المؤجلة من المرحلة الـ30 من بطولة دوري روشن للمحترفين بعد غلق ملف دوري أبطال آسيا الذي توج به أهلي جدة.

وكانت المرحلة الـ30 من دوري روشن انطلقت يوم الخميس الماضي بإقامة 6 مباريات على مدى يومين، فيما تأجلت 3 مباريات أطرافها الأهلي والهلال والنصر بسبب مشاركتهم في "نخبة آسيا".

وشهدت الجولة فوز العروبة على الرياض 4 / 2، فيما تغلب الوحدة على الأخدود 2 / 1، بينما فاز الفتح على الشباب 3 / 1، والاتفاق على الخليج 2 / 1 وبالنتيجة ذاتها انتصر الفيحاء على ضمك، فيما حقق القادسية فوزًا عريضًا على الخلود بنتيجة 4 / 1.

وتختتم منافسات الجولة غدا الأربعاء، حيث يحل الهلال ضيفًا على الرائد، فيما يستقبل الأهلي ضيفه التعاون، بينما تتجه الأنظار لكلاسيكو النصر والاتحاد في العاصمة الرياض.

الهلال بثوب جديد أمام الرائد

ويدخل الهلال لقاء الرائد تحت قيادة مدربه المؤقت محمد الشلهوب الذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، الذي غادر منصبه بعد الخروج من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال لاستعادة توازنه وتحقيق فوز يعزز به موقعه في المركز الثاني للاقتراب من الصدارة التي يبتعد عنها بفارق 6 نقاط.

في المقابل، تعقدت مهمة الرائد الذي يتذيل جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق 9 نقاط خلف منطقة الأمان، حيث لا بديل أمامه سوى الفوز في مبارياته الخمس المتبقية وانتظار تعثر المنافسين.

بطل آسيا يواجه التعاون

وفي مدينة جدة، سيكون الأهلي على موعد مع جماهيره بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو اللقب الذي منحه رسميا المشاركة في النسخة القادمة من البطولة الآسيوية، لكنه سيسعى لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب إذ يحل في المركز الخامس برصيد 58 نقطة بفارق نقطة خلف القادسية، صاحب المركز الرابع، الذي لعب مباراة أكثر، ونقطتين خلف النصر، الذي يتواجد بالمركز الثالث.

من جانبه، يدخل التعاون لقاء الأهلي منتشيًا بفوزه على الرائد في ديربي القصيم ويسعى لاستغلال الأفراح التي يقضيها منافسه حاليا، لتحقيق نتيجة إيجابية يتقدم بها في سلم الترتيب إذ يحل في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

كلاسيكو من نوع خاص بين النصر والاتحاد

ويحتضن ملعب (الأول بارك) الكلاسيكو المنتظر بين النصر والاتحاد في قمة حاسمة في صراع اللقب، حيث يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 68 نقطة بفارق 6 نقاط أمام ملاحقه الهلال، و8 نقاط أمام النصر.

ويدخل النصر لقاء الكلاسيكو متأثرًا بخروجه من نخبة آسيا، وهو ما يقربه من موسم صفري، لذا يسعى للتمسك بالأمل في المنافسة على لقب الدوري أو على الأقل تعزيز آماله في المنافسة على المركز الثاني المؤهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

من ناحيته، يخوض الاتحاد اللقاء وهو في مهمة صعبة من أجل تعزيز الصدارة والاقتراب خطوة من التتويج بلقب دوري روشن.

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