الأربعاء 07 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مخرج فيلم "رامبو": السيناريو تم إعداده في 7 سنوات والتحضيرات استغرقت 6 أشهر

ندوة فيلم البحث عن
ندوة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بالكاثوليكي، فيتو

نظم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73 ندوة خاصة لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو والذي يقدم ببطولته عصام عمر.

ندوة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بالمركز الكاثوليكي  

وقال المخرج خالد منصور مخرج الفيلم خلال الندوة: “إن العمل تم تحضيره في 6 أشهر مشيرا إلى أن مشاهد الأكشن داخل الأحداث كانت بقيادة فريق عمل محترف لكي تكون واقعية على الشاشة أمام الجمهور متابعا بأن سيناريو الفيلم تم إعداده في 7 سنوات”.

 

الفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

 

 

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

 

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