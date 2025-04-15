ركين سعد تهنئ عصام عمر على جائزته بمهرجان هوليوود للفيلم العربي

هنأت الفنانة الأردنية ركين سعد زميلها الفنان الشاب عصام عمر على فوزه بجائزة أفضل ممثل بختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، وذلك عن دوره بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذى عُرض ضمن فعاليات المهرجان.

وكتبت ركين عبر خاصية الاستوري على حسابها على انستجرام باللغة الإنجليزية “ تستحقها.. انطلق يا صاصا”.

تكريم عصام عمر وطه دسوقي

ويسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة دورة الدكتور أشرف زكي، يوم الخميس المقبل 17 إبريل، بحفل ختام يتم تكريم فيه العروض الفائزة إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وأعلنت رئيسة المهرجان الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون ومدير المهرجان الدكتور محمود فؤاد صدقي عن تكريم النجوم عصام عمر وطه الدسوقي في حفل الختام إلى جانب عدد كبير من النجوم.

أحدث أعمال عصام عمر السينمائية

ويعد فيلم سيكو سيكو أحدث أعمال عصام عمر، وتدور قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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