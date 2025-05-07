الإخوان والمستأجرون وأحذيتهم!

أكثر من نصف قرن والإخوان المجرمون يهاجمون قوانين المالك والمستأجر.. يصفونها بالجائرة والظالمة وأنها تخالف الشريعة!! للموضوع لديهم جذور منذ رفضوا قوانين الإصلاح الزراعي ليس لإنه مخالف للإسلام طبعا.. (راجع كتاب الإسلام بين المالك المستأجر وفيه أن الإصلاح الزراعي إسلام في إسلام) ولكن لأن قيادات الجماعة وقتها كانوا كبار ملاك الأراضي الزراعية.. كحامد أبو النصر وغيره ولايعنيهم الفلاح الفقير ومعاناته من قريب أو بعيد.. اليوم أصبح القانون "حلو" ويتباكون من أجل المستأجر وليست هي إلا دموع التماسيح!



خمسون عاما ومنذ الإفراج عنهم ومنحهم إشارة البدء في تشويه ثورة أبناء الجيش العظيم في يوليو المجيد والقطاع العام بالنسبة لهم رجس من عمل الشيطان.. يصفونه بالفاشل والفاسد انتقاما من مؤسسه.. دون أن يقولوا لك حسابه الختامي وقت عبد الناصر، ودون أن يقولوا لك تحول إلي الفشل وتولاه الفاسدون في عهد من؟! الآن يصبح القطاع العام ضروريا ومهما وتشجيع الدولة حاليا للقطاع الخاص يهدر ثروة المصريين!



التسعيرة الجبرية لديهم مخالفة للشريعة (أي حاجة تحمي البسطاء مخالفة عندهم للشريعة) فليس من حق ولي الأمر التدخل وتحديد سعر السلع! وبعيدا عن الجدل الفقهي في ذلك ويستحق منا مقالًا مستقلا لكن اليوم يصبح تجاهل الدولة لعودة التسعيرة الجبرية خطيئة في حق المصريين!



شارك الإخوان في برلمانات عصر الرئيس مبارك.. مضابط الجلسات موجودة.. كانوا يستعجلون الخصخصة وينتقدون مجانية التعليم وكل مكاسب شعبنا.. ليسوا ضدها لملاحظات في تطبيقها إنما ضدها في ذاتها، في فلسفتها أصلا!

الإخوان يتبنون مشروعا شيطانيا يقف ضد تقدم هذه الأوطان ونحن في قلبها.. ولا حرج عليهم.. شيطان ويتشيطن.. فلن يكون شيطان ويتحنطر مثلا، إنما المأساة فيمن يسيرون خلفهم يصدقونهم وينشرون لهم ومعهم.. يتبنون رواياتهم وأكاذيبهم.. فصاروا كالنعال..كالأنعام.. ربما أضل سبيلا !

يا سادة: هناك قضايا للدفاع عنها أصلاء هذه قضاياهم وهذه أفكارهم.. وهناك آخرون دخلاء.. يصطادون في الماء العكر وكل عكر!

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