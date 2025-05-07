120 ألف جنيه سعر متر المحال التجارية فى مزاد بمدينة بدر

أقامت هيئة المجتمعات العمرانية مزادا علنيا لبيع عدد من المحال التجارية بمدينة بدر.

وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز المدينة على بيع (13 محل تجاري ) بمساحات تتراوح بين (.32.5م2 - 98.5 م2) وعدد (1 صيدلية بمساحة 66 م2) بالدور الأول بالسوق التجارى بمنطقة البنفسج الحى الخامس

وأشار إلى بدء المزاد بالمزايدة على عدد 3 محلات بمساحات بين (32.5 م2 ) + وعدد 17 وحدة إدارية بمساحات تتراوح بين 30 م2 إلى 60 م2 بالدور الأول بالسوق التجاري بمنطقة البنفسج الحى الخامس



وأضاف أن أعلى سعر للمتر في المحلات بمساحة 32.5 م2 سجل (120) ألف جنيه للمتر المسطح بإجمالي قيمة ( 3.5 ) مليون جنيه للمحل بنشاط سوبر ماركت، كما أشارت مهندسة أسماء عمران نائب رئيس الجهاز بأنه سعيًا من جهاز المدينة من توفير خدمات مختلفة للمواطنين والارتقاء بمستوى هذه الخدمات

وأشار إلى أنه حصيلة بيع 3 محلات تجارىة بمساحة 32.5 مترًا للمحل الواحد بالدور الأرضى بالسوق التجاري الكبير بمنطقة البنفسج الحى الخامس بلغت 11.2 مليون جنيه.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع "ديارنا" السكني المطروح للحجز حاليًا بمدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط، إحدى مدن الجيل الرابع، مؤكدا ضرورة التنفيذ الجيد لمختلف الخدمات بالمشروع، لافتًا إلى أنه يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتنمية بمحافظات الصعيد.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط، أن الوحدات بالمشروع بمساحات تتراوح ما بين 104 أمتار إلى 154 مترا مربعا، وعدد الوحدات السكنية 754 وحدة "كمرحلة أولي"، ويُعد المشروع نقلة نوعية في مجال الإسكان والخدمات المتكاملة بصعيد مصر، كما أن المشروع سيضم الخدمات الأساسية والترفيهية التي تلبي احتياجات السكان، ومنها: دور العبادة – حضانة - أسواق تجارية - مسطحات خضراء واسعة، وغير ذلك، كما يتمتع المشروع بمستوى عالٍ من الخصوصية والأمان من خلال إنشاء أسوار محيطة وبوابات رئيسية وكاميرات مراقبة متطورة، إضافة إلى أحدث أنظمة مكافحة الحريق.

وقالت: يقع مشروع ديارنا في موقع استراتيجي بالمجاورة الرابعة بالحي الرابع بمدينة ناصر الجديدة – إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – والتي تبعد نحو 14 كم فقط عن محافظة أسيوط، وتتميز المدينة بالهدوء والطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل نظرًا لارتفاعها عن سطح البحر، مما يجعلها بيئة مثالية للمعيشة.

موقع المشروع يتميز بقربه من: مركز الخدمات الرئيسي

ونوهت المهندسة جيهان عمار، عن أن موقع المشروع يتميز بقربه من: مركز الخدمات الرئيسي للمدينة، والأراضي المخصصة للعمارات والفيلات المتميزة، ومطار أسيوط الدولي، ودير السيدة العذراء - أحد أبرز المعالم السياحية الدينية، وجامعة بدر فرع أسيوط، وعدد من المشروعات السكنية الكبرى.

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