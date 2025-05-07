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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لـ 4 أحياء حيوية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال الاعتماد

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المخططات التفصيلية لأربعة أحياء رئيسية بمدينة الجيزة، وهي الوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية، والعجوزة، ويأتي هذا الاعتماد تطبيقًا للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الجيزة.
 

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الخطوة تأتي في صميم جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء ومكافحة البناء المخالف والعشوائي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية العمرانية والسكانية المنشودة، كما يضمن اعتماد المخططات الالتزام الكامل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء.
 

 

وأوضح المهندس عادل النجار أنه جرى خلال إعداد المخططات التفصيلية مراعاة كافة الضوابط المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، كما تم الأخذ في الاعتبار خطط التنمية العمرانية المستقبلية بما يتماشى مع المرحلة الراهنة وأهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي تحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة السياسية، إيمانًا بأهميتها في توفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطنين.
 

وشدد المحافظ على ضرورة التنفيذ الدقيق لهذه المخططات وفقًا للمعايير والأسس المعتمدة، مؤكدًا على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المخططات التفصيلية في نطاق اختصاص كل جهة.

 

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