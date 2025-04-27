الأحد 27 أبريل 2025
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سياسة

الوفد يوجه رسالة للسيسي لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير بالمحاكم (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

وجه حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب رسالة الى رئيس الجمهورية باعتباره القائم على الفصل بين السلطات والحفاظ على الحقوق والحريات، والتي من أخصها انحيازه للمواطن البسيط والتي من أهمها تيسير سبل التقاضي والحفاظ على حقوق المواطنين في اللجوء الي القاضي الطبيعي.

أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير 

وناشد حزب الوفد في رسالته الرئيس سرعة التدخل لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير حفاظا على الشرعية الدستورية والقانونية.

وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة صفوت عبدالحميد نقيب المحامين ببورسعيد وعضو الهيئة العليا للوفد عقدت اجتماعا في حضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والنائب الوفدي طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

واستعرضت كافة جوانب الأزمة الطارئة بشأن فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير وما صاحبها من حالة احتقان بين المتقاضين من أبناء الشعب المصري والذي يرهق الحق في التقاضي ويجعل لجوء المواطن إلى القضاء فيه كثير من الإرهاق والعوائق والتي يقتضيها تنظيم الحقوق ولا يجوز ان تصل لحق مصادرة الحق في التقاضي وقصرها على فئة معينة.

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