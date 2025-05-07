الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

استمرار فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ 25 بـ "كيان سيتي" (صور)

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

تتواصل فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم (25) لقفز الحواجز التى تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 8 مايو 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على ملاعب نادى الفروسية " كيان سيتى " بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأسفرت نتائج اليوم الأول من البطولة على المستوى الفردى تحقيق الفارس البحرينى سامى محمد المركز الأول، كما حققت الفارسة الرومانية استوشيا استيفانيا إلينا المركز الثانى، ونجح الفارس العماني ماديان سيد حامد فى تحقيق المركز الثالث.

 

 

أما فيما يخص نتائج مستوى الفرق فقد حصلت البرازيل على المركز الأول، وجاءت فى المركز الثانى دولة رومانيا، وحصلت قطر على المركز الثالث.

فيما شهدت منافسات اليوم الثاني على المستوى الفردى تحقيق الفارس القطري حمد علي العطية المركز الأول وحقق الفارس البرازيلي باولو روبرتو المركز الثانى، بينما حقق الفارس الإيطالي فليبو مارتينى المركز الثالث.

وعلى مستوى الفرق، حققت ايطاليا المركز الأول، كما حققت قطر المركز الثانى، ونجحت رومانيا فى تحقيق المركز الثالث.

فرسان الفريق المصري

وتشهد البطولة منافسات قوية بما يعكس الأداء الفني المتميز لفرسان الدول المشاركة وفرسان الفريق المصرى واستعدادهم الراقى للبطولة مما أضفى قوة للمنافسات على الملاعب المصرية وسط إشادة دولية بالمظهر المشرف الذي تمتاز به فعاليات البطولة  ، كما أعرب المشاركون عن سعادتهم بالأجواء التنافسية للبطولة وما شاهدوه من بنية تحتية متطورة تعكس اهتمام الدولة المصرية برياضة الفروسية، كذلك الإجراءات التنظيمية التي تبرز التخطيط والإعداد الجيد للبطولة.

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العاصمة الادارية الجديد العاصمة الادارية بطولة العالم العسكرية للفروسية

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