جيب تطلق أولى سياراتها الكهربائية، تعرف على المواصفات

استعرضت جيب مواصفات أولى سياراتها الكهربائية كومباس الكهربائية، وتأتي Compass بخيارات موسعة للمحركات تشمل: e-Hybrid، وe-Hybrid Plug-in، ونسخة كهربائية بالكامل بمدى يصل إلى 650 كم مع نظام الدفع الرباعي في نسختها الكهربائية.

وتم تصميم جيب Compass الجديدة بتركيز منصة STLA Medium المتطورة من حصلت على مساحة طولية إجمالي 4.55 متر، مما يجعلها واحدة من أكثر المركبات المدمجة المصنعة على هذه المنصة، مع مساحة إضافية للأرجل تصل إلى 55 ملم.

وتتوفر Compass الجديدة مساحة داخلية أكبر مع صندوق تخزين أمامي بسعة 34 لترًا، وسعة تخزين خلفية متزايدة بـ 45 لترًا، لتصل إلى 550 لترًا.

وتأتي جميع الفئات مزوّدة بنظام ترفيهي حديث يضم شاشة عدادات قياس 10 إنش، وشاشة وسطية بحجم 16 إنش، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الذكي التي تتيح تحديثات البرامج عن بُعد (OTA) طوال دورة حياة السيارة. كما تدعم نظام القيادة الذاتية من المستوى الثاني لتعزيز السلامة أثناء الرحلات الطويلة والقيادة داخل المدن.

أصبحت النسخة "First Edition" من Compass الجديدة علي خيارين من المحركات: e-Hybrid وBEV (بطارية 74 كيلوواط/213 حصان، دفع أمامي)، وتأتي هذه النسخة مزودة بجنوط حتى 20 إنش، ومصابيح Matrix LED، ونظام ملاحة 16 إنش، ونظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني، وحماية شاملة بزاوية 360 درجة، وصندوق خلفي كهربائي يفتح دون استخدام اليدين.



وعلى صعيد التقنية، تُعد Compass الجديدة عرضًا متكاملًا للقيمة؛ إذ تشمل نظام معلومات وترفيه متقدم بشاشة عدادات 10 بوصة، وشاشة وسطية 16 بوصة، وخدمات متصلة تضمن تحديثات دورية عبر الهواء (OTA)، إلى جانب القيادة الذاتية من المستوى الثاني، ما يوفر الأمان في الرحلات الطويلة والازدحام.

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