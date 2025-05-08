الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جيب تطلق أولى سياراتها الكهربائية، تعرف على المواصفات

سيارات جيب
سيارات جيب

استعرضت جيب مواصفات أولى سياراتها الكهربائية كومباس الكهربائية، وتأتي Compass  بخيارات موسعة للمحركات تشمل: e-Hybrid، وe-Hybrid Plug-in، ونسخة كهربائية بالكامل بمدى يصل إلى 650 كم مع نظام الدفع الرباعي في نسختها الكهربائية.

وتم تصميم جيب Compass الجديدة بتركيز منصة STLA Medium المتطورة من حصلت على مساحة طولية إجمالي 4.55 متر، مما يجعلها واحدة من أكثر المركبات المدمجة المصنعة على هذه المنصة، مع مساحة إضافية للأرجل تصل إلى 55 ملم.

وتتوفر Compass الجديدة مساحة داخلية أكبر مع صندوق تخزين أمامي بسعة 34 لترًا، وسعة تخزين خلفية متزايدة بـ 45 لترًا، لتصل إلى 550 لترًا.

وتأتي جميع الفئات مزوّدة بنظام ترفيهي حديث يضم شاشة عدادات قياس 10 إنش، وشاشة وسطية بحجم 16 إنش، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الذكي التي تتيح تحديثات البرامج عن بُعد (OTA) طوال دورة حياة السيارة. كما تدعم نظام القيادة الذاتية من المستوى الثاني لتعزيز السلامة أثناء الرحلات الطويلة والقيادة داخل المدن.

أصبحت النسخة "First Edition" من Compass الجديدة علي خيارين من المحركات: e-Hybrid وBEV (بطارية 74 كيلوواط/213 حصان، دفع أمامي)، وتأتي هذه النسخة مزودة بجنوط حتى 20 إنش، ومصابيح Matrix LED، ونظام ملاحة 16 إنش، ونظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني، وحماية شاملة بزاوية 360 درجة، وصندوق خلفي كهربائي يفتح دون استخدام اليدين.
 
وعلى صعيد التقنية، تُعد Compass الجديدة عرضًا متكاملًا للقيمة؛ إذ تشمل نظام معلومات وترفيه متقدم بشاشة عدادات 10 بوصة، وشاشة وسطية 16 بوصة، وخدمات متصلة تضمن تحديثات دورية عبر الهواء (OTA)، إلى جانب القيادة الذاتية من المستوى الثاني، ما يوفر الأمان في الرحلات الطويلة والازدحام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصال الذكي تحديثات البرامج تعزيز السلام خدمات الاتصال قياده الذاتية نظام الدفع الرباعي نظام ترفيهي نظام القيادة الذاتية

الأكثر قراءة

قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية

انفجارات قوية في بورتسودان والجيش السوداني يسقط عددا من المسيرات

أسعار الخضراوات اليوم الخميس، ارتفاع الطماطم 3 جنيهات وانخفاض البامية والخيار

أسعار الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع 3 أصناف منها الكانتلوب والبطيخ يعاند المصريين

ببث على تيك توك، إعلامية معروفة تقيم بمصر تجد عائلتها بالصدفة بعد 44 عاما (فيديو)

خبى عليا وعرض نفسه للخطر، المخرج خالد يوسف يكشف عن مشهد لا ينسي لـ خالد صالح (فيديو)

رويترز: انفجار في لاهور شرقي باكستان

بعد سداد ديونها للبنك الدولي، قطر تمنح سوريا 29 مليون دولار شهريا لدعم رواتب الموظفين

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية