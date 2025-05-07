طلاب إعدادي ينجحون في تحويل مخلفات عصر الزيتون لـ سماد حيوي فعال

نجح فريق من ثلاثة طلاب موهوبين بالصف الثالث الإعدادي من مدرسة بالمقطم، في حجز مكان لهم ضمن أفضل 30 مشروعًا على مستوى الجمهورية في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين iClub 2025.

طلاب إعدادي تنجح في إنتاج سماد حيوي نانوي فعال من مخلفات عصر الزيتون

واستطاع الفريق أن يحصد المركز الثاني على مستوى محافظة القاهرة في مجال البيئة، وذلك في ختام فعاليات المسابقة التي أقيمت برعاية كريمة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وقدم الفريق مشروعًا مبتكرًا يرتكز على إنتاج سماد حيوي نانوي فعال من مخلفات عصر الزيتون، ليقدموا حلًا محليًا واعدًا كبديل للأسمدة المستوردة.

ويهدف هذا الابتكار إلى مكافحة نيماتودا تعقد الجذور بطريقة صديقة للبيئة، مع تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية الضارة وخفض تكاليف الإنتاج على المزارعين.



ويعتمد المشروع على الاستفادة المستدامة من المخلفات الزراعية، مع ضمان كفاءة المنتج من خلال إجراء تحاليل معملية دقيقة قبل البدء في التجارب الحقلية.

الفريق ضم الطلاب: محمد بلال مصطفى (قائد الفريق)، ولينا شريف عيد، وحنين أحمد عبد العظيم، تحت إشراف علياء علي أحمد، وبمتابعة علمية من الدكتور رضا عبد الحميد بالمركز القومي للبحوث.



اختتمت فعاليات المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين ضمن برنامج iClub 2025، وذلك بحضور د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.أحمد عبدالنبي نظير مدير برنامج iClub بالصندوق، وعدد من القيادات بوزارة التربية والتعليم والصندوق، وذلك بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

ختام فعاليات المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين ضمن برنامج 2025 iClub

ومن جانبه، هنأ د.أيمن عاشور الفرق الفائزة في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تُنفذ في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بهدف اكتشاف وتأهيل الطلاب الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الابتكار، ودعم المبدعين الشباب، وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، بما يسهم في بناء قاعدة علمية قوية تدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التقدم.

وأكد الوزير أن المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين تمثل منصة مهمة لاكتشاف وتنمية مواهب الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا بجميع المراحل التعليمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم هذه المبادرات لدعم ورعاية الشباب الموهوبين في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وذلك تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية رعاية الموهوبين والنوابغ باعتبارهم ثروة الوطن ومستقبله، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم المسابقة، ومعربًا عن ثقته في أن الطلاب المشاركين سيكونون رواد أعمال يسهمون في تنمية الوطن.

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