تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي منطقة وعظ الإسكندرية خلال مشاركتة في اختتام فعاليات الأسبوع السابع للدعوة الإسلامية بجامعة الإسكندرية.

اطلع “الجندي” خلال جولته بالمنطقة على خطط وعاظ وواعظات المنطقة وتوزيعهم على مراكز المحافظة ولجان الفتوى المنتشرة؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، للوقوف على واقع العمل الفعلي والخطط المستقبلية؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر بضرورة المتابعة المستمرة لعمل الوعاظ والواعظات على أرض الواقع.

أمين “البحوث الإسلامية” يتفقد منطقة وعظ الإسكندرية ويثمِّن جهود وعاظ الأزهر وواعظاته في برامج التوعية

وثمن الأمين العام جهود وعاظ وواعظات المنطقة قائلًا: إننا في حاجة لمزيد من برامج التواجد بين الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية فيما يتعلق بالقضايا التي تلامس واقعهم، والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم، مؤكدًا على ضرورة الشعور بالمسئولية الدينية والمجتمعية خاصة وأن المحافظة تعتبر من أكبر المحافظات من حيث عدد الوعاظ.

كما أكد الأمين العام على أهمية التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بمحافظة الإسكندرية من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، والوصول إلى الجماهير في مختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، لتوعيتهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة.



كما أوصى أمناء الفتوى بالمنطقة بضرورة بذل مزيد من الجهود خاصة فيما يتعلق بخدمة الفتوى التي تمثل أهمية للجميع، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، وخاصة القضايا الشائكة التي قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع المصري.

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