الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

أول تعليق من مدبولي على أزمة البنزين المغشوش

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إنه فور تردد أنباء عن البنزين المغشوش في الأسواق تواصل مباشرة مع وزير البترول وكلفه بالتحقق من الأمر ومراجعة كافة الشحنات الواردة من الخارج للوصول إلى الخلل. 

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي: يبدو أن الأزمة مرتبطة بعدة أيام، وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في هذا الشأن للرأي العام بكل شفافية.

 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء البنزين المغشوش وزير البترول مؤتمر صحفى اجتماع الحكومة الإسبوعي

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