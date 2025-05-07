أول تعليق من مدبولي على أزمة البنزين المغشوش

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إنه فور تردد أنباء عن البنزين المغشوش في الأسواق تواصل مباشرة مع وزير البترول وكلفه بالتحقق من الأمر ومراجعة كافة الشحنات الواردة من الخارج للوصول إلى الخلل.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي: يبدو أن الأزمة مرتبطة بعدة أيام، وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في هذا الشأن للرأي العام بكل شفافية.

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