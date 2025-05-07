نائب ترامب: هناك فرصة اتفاق لـ دمج إيران في الاقتصاد العالمي

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع إيران جيدة وكنا سعداء بردها على بعض نقاطنا.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن هناك فرصة لاتفاق يدمج إيران في الاقتصاد العالمي لكنه سينهي أي فرصة لحيازتها سلاحا نوويا.

واختتم نائب الرئيس الأمريكي بأن روسيا تطالب بعدد من التنازلات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا ونعتقد أنهم يطالبون بالكثير.

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