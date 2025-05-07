الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ملصق دعائي جديد لفيلم الأكشن Ballerina

Ballerina، فيتو
Ballerina، فيتو

آنا دي أرماس، طرحت شركة ليونزجيت، بوستر رسمي جديد، لفيلم Ballerina، من بطولة الممثلة آنا دي أرماس، والمشتق من سلسلة أفلام John Wick.

Image

وظهرت آنا دي آرماس، في البوستر الجديد، وهي تمسك بمسدس ناري، فيما تسيل الدماء من أعلي رأسها.

 

Image

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم Ballerina، ليونزجيت، مقطع فيديو جديد، وصلت مدته لـ ٣ دقائق و١٢ ثانية، يرصد كواليس تصوير فيلم الأكشن [ BALLERINA، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 6 يونيو من العام الجاري.

Image

تفاصيل فيلم Ballerina

وفيلم "Ballerina"، مشتق من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لكيانو ريفز، “John Wick”، وهو من بطولة الممثلة الكوبية  آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وإخراج، لين وايزمان.

 وتدور أحداث فيلم Ballerina، حول فتاة يتم اختيارها لتكون قاتلة محترفة، تحاول الانتقام ممن قتلوا عائلتها.

مارفل تطرح بوسترا خاصا بشخصية "سو ستورم" من فيلم The Fantastic Four First Steps

التريلر الدعائي الأول لفيلم آبل Fountain of Youth

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Ballerina تفاصيل فيلم Ballerina دي ارماس Ballerina

مواد متعلقة

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

كواليس تصوير فيلم أنا دي أرماس Ballerina (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد بث مباشر مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025

الزمالك يكرم بيسيرو بعد توجيه الشكر له (صور)

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم؟، مدبولي يحسم الجدل

أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمي ليست حرامًا بشرط

الدوري المصري، إنبي يضع الإسماعيلي في ورطة بعد الفوز بهدف كالوشا

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

بعد وداع تونس، منتخب مصر يتأهل رسميا لربع نهائي أمم أفريقيا للشباب

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته، محطات مهمة في حياة مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان

أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمي ليست حرامًا بشرط

لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية