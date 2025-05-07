الأربعاء 07 مايو 2025
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اقتصاد

أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى اليونان خلال 2024

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية اليونانية، فيتو

كشف تقرير حول العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،  حجم الصادرات المصرية لليونان ، وأهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اليونان خلال  2024  . 

وجاءت أبرز الإحصاءات كالتالي: 

 بلغت قيمة الصادرات المصرية لليونان 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023. 

 

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اليونان خلال  2024  

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 645 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 104 مليون دولار.
3. خضروات وفواكه بقيمة 85 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50 مليون دولار.
5. حديد ومصنوعاته بقيمة 33 مليون دولار.

 

 

 

 

السيسي: مهتمون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليونان

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة بدولة اليونان، مؤكدا اهتمام مصر بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليونان. واستقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس السيسي في مقر رئاسة الوزراء اليونانية لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.  

كما سيترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.

وستشهد الزيارة توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

السيسي: وقعنا اليوم إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تم توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان. واستقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس السيسي في مقر رئاسة الوزراء اليونانية لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.   

كما سيترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.

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قيمــة الصــادرات المصــرية لليونان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليونان السيسي

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