الإحصاء: 10.4 مليون مركبة مرخصة في مصر، والقاهرة تحتل المرتبة الأولى

أصـدر الجـهـاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصـاء اليوم الأربعاء، نشـرة حصـر ‏المركـبات المرخـصة في 31/12/2024، في مصر.

وكانت أهم مؤشراتها ما يلي:‏

• بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10,41 مليون مركبة في 31/12/2024 مقابل 9.95 مليون مركبة في 31/12 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7٪.



عدد المركبات بالمحافظات

• جـاءت محافـظة القـاهـرة في المرتبة الأولى حيث بلغت عــدد المركبات بها 2,7 مليون مركبة بنسـبة 25,9٪، ومحافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1,5 مليـون مركبة بنسبة 14,2٪، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 745,6 ألف مركبة بنسبة 7,2٪.

وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة، حيث بلغت عـدد المركبات بها 44,6 ألف مركبة بنسبة 0,4 ٪ من إجمالي المركبات ذلك في 31/12/2024.



• بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5,7 مليون سيارة بنسبة 55,1 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2024، وكان العدد الأكـبر للسيارات الخاصة (ملاكي)، حيث بلغت 5,4 مليون سيارة بنسبة 94,5 ٪، تليها سيارات الأجرة بعدد 299,8 ألف سيارة بنسبة 5,2٪ وأقلها ســيارات مؤقتة بعدد 189 سيارة.



• بلغ إجمالي عدد الأتوبيسـات المرخصـة 174,6 ألف أتوبيس بنسبة 1,7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2024، وجاء الأتوبيـــس الخــاص في المرتبة الأولى بعدد 72,8 ألف أتوبيس بنسبة 41,7٪ والاتوبيس العام في المرتبة الأخيرة بعدد 12,9 ألف أتوبيس بنسبة 7,4٪ من إجمالي عدد الأتوبيسات.

إجمالي عـدد سيارات النقـل والمقطورات المرخصة

• بلـغ إجمالي عـدد سيارات النقـل والمقطـورات المرخصـة 1,3 مليـون سيارة بنسبة 12,5٪ مـن إجمالي المـركبات فــي 31/12/2024، حيث بـلغ إجمالي عدد سيارات النقـل المرخصة 1,2 مليون سيـارة بنسـبة 92,4٪، وبلـغ إجمالي عدد المقطورات المرخصـة 99,0 ألف مقطورة بنسبة 7,6 ٪ مـن إجـمالي عدد سيارات النقل والمقطورات في 31/12/2024.

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