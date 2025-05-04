وزير الاتصالات يكشف مخاطر الأمن السيبراني أمام الشيوخ

وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر للجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، على دراسة الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، مؤكدا أنها دراسة بالغة الحرفية والإتقان.

مناقشة ملف الأمن السيبراني أمام مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة الأمن السيبراني - متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي".

وزارة الاتصالات تولي أهمية بملف الأمن السيراني

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة تولي ملف الأمن السيراني اهتماما بالغا، من خلال العديد من الأدوات لتحقيق الأمن المعلوماتي.

الفضاء السيبراني أصبح يمثل خطرا شديدا

وقال عمرو طلعت: نضع دراسة الأمن السيبراني نبراسا وضوء ونحن نواصل الجهد في المنظومة، الخاصة بالأمن السيبراني، لاسيما وأن الفضاء السيبراني أصبح يمثل خطرا شديدا في ظل الهجمات الإلكترونية التي لا تستهدف الحواسب فقط.

إحصاء بشأن الهجمات السيبرانية حول العالم

وأكد وزير الاتصالات، أن التقارير الدولية تشير إلى أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات بمعدل متوسط يصل لهجمة كل 11 ثانية، لافتا إلى أن 300 مليون فردا تعرضوا لهجمات سيرانية في 2023.

التصدي للهجمات السيبرانية

وكشف الدكتور عمرو طلعت، أن 9،5 تريليون دولار هي تكلفة التصدي للهجمات السيبرانية في 2024 على مستوى العالم.

المجلس الأعلى للأمن السيبراني المصري

وأكد أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني المصري، وضع استراتيجية 2023 /2027، وتتضمن برامج لتغيير ثقافة المجتمع وتعزيز الابتكار، وتحفيز التعاون الدولي في ملف الأمن السيراني.

وقال: تدرك مصر أهمية مراجعة الأمن السيراني من أجل تأمين الاقتصاد وكافة الملفات، مؤكدا أن مصر قادرة على اكتساب قدرة أكثر فعالية في مواجهة مشكلات الأمن السيراني.

مصر تدعو إلى تعاون دولي في ملف الأمن السيبراني

وأكد أن مصر تدعو إلى تعاون دولي في ملف الأمن السيبراني، مشيرا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن، لتبادل الخبرات وبناء القدرات، في مواجهة تهديدات الأمن السيبرانية.

وشدد على أن الهجوم السيبراني، ليس صراع أدوات، بل صراع تحركه العقول، مؤكدا أن العالم يكشف أن هناك عجزا من الخبرات في ملف الأمن السيبراني.

وأكد أن ذلك يكشف أن العالم يبني أسرع في التكنولوجيا، دون البحث عن تحقيق الأمن السيبراني.

وأشار إلى أهمية الوعي السيبراني، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تقوم بعمل ورش عمل تدريبية من أجل التوعية بشأن الأمن السيبراني، وكذلك التدريب للتأهيل للحصول على وظائف في هذا الأمن.

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