الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر النحاس
سعر النحاس

يعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية.

 سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم 

 

سجل سعر النحاس 4.7390 آلاف دولار  للطن في الأسواق العالمية اليوم

أسعار النحاس اليوم  
وصل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى 280 و300 جنيه.
وصل سعر كيلو نحاس خالص اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 330 و400 جنيه.
وصل سعر كيلو نحاس مخلوط اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 280 و300 جنيه.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 550 جنيها.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 240 و280 جنيها.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 548 جنيها.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 530 جنيها.

 

ويعتبر النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا، لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

ضعف الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.

 

 

ويعتبر النحاس مكونا أساسيا في كافة الصناعات المصرية سواء الهندسية أو المعدنية أو غير ذلك من الصناعات، وهذا لأنه سلعة متداولة عالميا، وبالتالي فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم سعر النحاس أسعار النحاس اليوم أسعار النحاس

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

منصب جديد لـ عبد الواحد السيد في الزمالك

من يملك الرصيف؟ هل يكشف حادث تريلا القطامية المسكوت عنه في مخالفات معارض السيارات؟

لحظة اصطدام تريلا بمعرض سيارات وتحطم 11 مركبة جديدة بالقطامية (فيديو)

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بقيادة الرمادي

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

خدمات

المزيد

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الهند V.S باكستان.. مقارنة بين القدرات العسكرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 ذنوب ومعاصي تسبب ضيق الرزق

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية